Резников Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резников Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1972

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1972

Отец: Резников Алексей Ильич

Мать: Резникова Антонина Ивановна

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