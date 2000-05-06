(Нурумова) Алина Хайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нурумова) Алина Хайдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.2000

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2000

Отец: Нурумов Хайдар Иржанович

Мать: не указана

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