Войдек Устин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войдек Устин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: Войдек Мария Устиновна

Мать ребёнка: Реут Франтишка Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войдек Юзефа Устиновна

Мать ребёнка: Реут Франтишка Францевна

Смерть
Неизвестно
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