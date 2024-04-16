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Суслов Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1911

Сын: Суслов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
31.01.1913

Сын: Суслов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева

Талая, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.03.1919

Дочь: Суслова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
29.04.1924

Дочь: Суслова Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
08.10.1927

Дочь: Суслова Таисия Тимофеевна

Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева

Рождение ребёнка
12.07.1929

Дочь: Суслова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Матрена Яковлева

Смерть
Около 1929
Талая, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
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