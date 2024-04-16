Суслов Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суслов Алексей
Рождение ребёнка
07.09.1911
Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
31.01.1913
Сын: Суслов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
28.03.1919
Дочь: Суслова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
29.04.1924
Дочь: Суслова Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
08.10.1927
Дочь: Суслова Таисия Тимофеевна
Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
12.07.1929
Дочь: Суслова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Суслова Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Матрена Яковлева
Смерть
Около 1929