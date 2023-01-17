Крутень Евграф Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутень Евграф Николаевич

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Место рождения

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии

Дата рождения

29.12.1890

Дата смерти

19.06.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1890
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1914
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1916 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.06.1917
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1917
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
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