Крутень Евграф Николаевич
Место рожденияг. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Дата рождения29.12.1890
Дата смерти19.06.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1890
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1914
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1916 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.06.1917
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1917
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии