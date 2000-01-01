Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Козырев Владимир

Отец ребёнка: Козырев Николай

Ярославская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Козырев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Козырев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Козырев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Козырев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушен Антонина

Отец ребёнка: Козырев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зобова Варвара

Отец ребёнка: Козырев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Константин

Отец ребёнка: Козырев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Николай

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