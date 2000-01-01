Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Козырев Владимир
Отец ребёнка: Козырев Николай
Ярославская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Козырев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Козырев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Козырев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Козырев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушен Антонина
Отец ребёнка: Козырев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зобова Варвара
Отец ребёнка: Козырев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Константин
Отец ребёнка: Козырев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козырев Николай