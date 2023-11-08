Макухина Пелагея Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухина Пелагея Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Макухин Яков (Иаков) Степанов (Стефанов)

Отец ребёнка: Макухин Степан (Стефан) Устинов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1915

Дочь: Фекла Степанова (Стефанова)

Отец ребёнка: Макухин Степан (Стефан) Устинов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Степан (Стефан) Устинов

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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