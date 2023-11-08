Макухина Пелагея Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Макухин Яков (Иаков) Степанов (Стефанов)
Отец ребёнка: Макухин Степан (Стефан) Устинов
Рождение ребёнка
21.09.1915
Дочь: Фекла Степанова (Стефанова)
Отец ребёнка: Макухин Степан (Стефан) Устинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно