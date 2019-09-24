Москвин Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения19.03.1948
Дата смерти24.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1948
Рождение ребёнка
18.03.1970
Дочь: Москвина Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Москвина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвина Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Москвина Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2019