Москвин Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Виктор Федорович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

19.03.1948

Дата смерти

24.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1970

Дочь: Москвина Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Москвина Валентина Викторовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвина Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Москвина Валентина Викторовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина Валентина Викторовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
24.09.2019
Пермь, Пермский, Пермский край
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