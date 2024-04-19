Шканова (Берендеева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Берендеев Михаил Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Шканова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Шканов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Смирнова (Шканова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шканов Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно