Шканова (Берендеева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шканова (Берендеева) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Берендеев Михаил Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шканов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Шканова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Шканов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Смирнова (Шканова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шканов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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