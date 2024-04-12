Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855 ст.
Поручитель
24.01.1871 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.01.1871 Юхновщина крестьянин Петр Федорович Луневщины крестьянская дочь Анна Анисимовна по жениху Козловщины крестьянин Ульян Степанович по жениху Козловщины крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно