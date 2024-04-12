Иван Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ермолаевич

Место рождения

Машутино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Машутино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
24.01.1871 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.01.1871 Юхновщина крестьянин Петр Федорович Луневщины крестьянская дочь Анна Анисимовна по жениху Козловщины крестьянин Ульян Степанович по жениху Козловщины крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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