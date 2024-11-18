Лавриненко Нина Федоровна 05.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛавриненко Нина Федоровна

Лавриненко Нина Федоровна

Место рождения

поселок Благодатный, Гордеевский район, Брянская область

Дата рождения

05.08.1928

Дата смерти

17.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1928

Отец: Лавриненко Федор Иосипович

Мать: Капитанова Варвара Павловна

поселок Благодатный, Гордеевский район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.10.1955

Сын: Низовский Владимир Викторович

Отец ребёнка: Низовский Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
24.06.1959

Дочь: Низовская Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Низовский Виктор Михайлович

село Красный Партизан, Урлютюбский район, Павлодарская область
Смерть
17.02.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.