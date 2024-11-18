Лавриненко Нина Федоровна
Место рожденияпоселок Благодатный, Гордеевский район, Брянская область
Дата рождения05.08.1928
Дата смерти17.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1928
поселок Благодатный, Гордеевский район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.10.1955
Сын: Низовский Владимир Викторович
Отец ребёнка: Низовский Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
24.06.1959
Дочь: Низовская Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Низовский Виктор Михайлович
село Красный Партизан, Урлютюбский район, Павлодарская область
Смерть
17.02.1981