Полшков Виталий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полшков Виталий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1998

Отец: не указан

Мать: Купцова Елена Витальевна

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