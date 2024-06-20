Бондаренко Юрий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондаренко Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Соловова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдаренко Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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