Бондаренко Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Соловова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богдаренко Андрей Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно