Тухумури Янес
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухумури Фиона
Мать ребёнка: Сахертиан Ельса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тухумури Ролланд
Мать ребёнка: Сахертиан Ельса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухумури Ин
Мать ребёнка: Сахертиан Ельса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахертиан Ельса
Смерть
Неизвестно