Тухумури Янес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухумури Янес

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухумури Фиона

Мать ребёнка: Сахертиан Ельса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тухумури Ролланд

Мать ребёнка: Сахертиан Ельса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухумури Ин

Мать ребёнка: Сахертиан Ельса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахертиан Ельса

Смерть
Неизвестно
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