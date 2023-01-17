Коротенько (Старостенко) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старостенко Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1978
Дочь: Бортвина Наталья
Отец ребёнка: Коротенько Виктор
Бракосочетание
?.07.?
Муж: Коротенько Виктор
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротенько Александр
Отец ребёнка: Коротенько Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротенько Иван
Отец ребёнка: Коротенько Виктор