Коротенько (Старостенко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенько (Старостенко) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старостенко Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1978

Дочь: Бортвина Наталья

Отец ребёнка: Коротенько Виктор

Бракосочетание
?.07.?

Муж: Коротенько Виктор

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротенько Александр

Отец ребёнка: Коротенько Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротенько Иван

Отец ребёнка: Коротенько Виктор

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