Пономарева (Ершева) Пелагея/Прасковья Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Ершев Максим Степанов
Мать: Ершева Матрена Иоанова
Рождение ребёнка
24.01.1829
Дочь: Макшакова Фелицата Дмитриева
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Симонов
Девятово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно