Пономарева (Ершева) Пелагея/Прасковья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Ершева) Пелагея/Прасковья Максимова

Место рождения

Ершовка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Ершев Максим Степанов

Мать: Ершева Матрена Иоанова

Ершовка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.01.1829

Дочь: Макшакова Фелицата Дмитриева

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Симонов

Девятово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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