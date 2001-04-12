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Лутьянов Дмитрий Владимирович
Лутьянов Дмитрий Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.2001
Пол
Мужской
Отец
Лутьянов Владимер Сергеевич
Мать
Лутьянова Ольга Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2001
Отец:
Лутьянов Владимер Сергеевич
Мать:
Лутьянова Ольга Владимировна
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