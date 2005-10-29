Бабенцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1954
Дата смерти29.10.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1980
Рождение ребёнка
11.03.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабинцева Ольга
Смерть
29.10.2005