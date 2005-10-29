Бабенцов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенцов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1954

Дата смерти

29.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабинцева Ольга

Рождение ребёнка
11.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабинцева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабинцева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабинцева Ольга

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабинцева Ольга

Смерть
29.10.2005
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