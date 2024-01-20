Некрасов Тимофей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Тимофей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Максим Максимович

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Служил в Довлатовской (армия Довлатова Льва Михайловича) конной армии во время Великой Отечественной войны
Рождение ребёнка
12.06.1929

Сын: Некрасов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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