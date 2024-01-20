Некрасов Тимофей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Максим Максимович
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Служил в Довлатовской (армия Довлатова Льва Михайловича) конной армии во время Великой Отечественной войны
Рождение ребёнка
12.06.1929
Мать ребёнка: не указана
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно