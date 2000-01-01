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Хромцов Дмитрий Якимович

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Место рождения

Деревня Рыжанова Кудымкарский район Пермская область

Дата рождения

01.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Рыжанова Кудымкарский район Пермская область
Рождение ребёнка
12.02.1910

Дочь: Бразгина Маримьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Хромцова Стефанида Парамоновна

Деревня Рыжанова, Кудымкарский район, Пермская область
Смерть
Неизвестно
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