Хромцов Дмитрий Якимович
Место рожденияДеревня Рыжанова Кудымкарский район Пермская область
Дата рождения01.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Рыжанова Кудымкарский район Пермская область
Рождение ребёнка
12.02.1910
Дочь: Бразгина Маримьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Хромцова Стефанида Парамоновна
Деревня Рыжанова, Кудымкарский район, Пермская область
Смерть
Неизвестно