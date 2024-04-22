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Митроченко Ефим Васильевич

Место рождения

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Митроченко Василий Дмитриевич

Мать: Иринья Васильевна

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11Y-8XJ?i=532&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Бракосочетание
30.01.1811 ст.

Жена: Митроченко Устинья Максимовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Митроченко Антон Ефимович

Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Митроченко Сидор Ефимович

Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Митроченко Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11Y-8XJ?i=532&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Митроченко Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Митроченко Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Митроченко Лукерья Ефимовна

Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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