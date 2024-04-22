Митроченко Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Митроченко Василий Дмитриевич
Мать: Иринья Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11Y-8XJ?i=532&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Бракосочетание
30.01.1811 ст.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Митроченко Антон Ефимович
Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Митроченко Сидор Ефимович
Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Митроченко Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11Y-8XJ?i=532&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Митроченко Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Митроченко Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Митроченко Лукерья Ефимовна
Мать ребёнка: Митроченко Устинья Максимовна
Смерть
Неизвестно