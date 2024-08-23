Герасим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Ефим Наумович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Агафья Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Семён Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Дочь: Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 12.03.1834
Жена: Анастасия
Смерть
После 12.03.1834