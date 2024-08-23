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Герасим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Ефим Наумович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Агафья Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Семён Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Дочь: Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 12.03.1834

Жена: Анастасия

Смерть
После 12.03.1834

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