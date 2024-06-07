Зайкова (Махнева) Агрипина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайкова (Махнева) Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Зайкова) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Зайков Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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