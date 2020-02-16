Новосёлов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1953
Дата смерти16.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Новосёлова (Ветошкина) Анна Пимановна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Новосёлова (Ветошкина) Анна Пимановна
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Новосёлова (Ветошкина) Анна Пимановна
Смерть
16.02.2020