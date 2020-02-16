Новосёлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1953

Дата смерти

16.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

1974 г.р.
1977 г.р.
1983 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова (Ветошкина) Анна Пимановна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Новосёлова (Ветошкина) Анна Пимановна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Новосёлова (Ветошкина) Анна Пимановна

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Новосёлова (Ветошкина) Анна Пимановна

Смерть
16.02.2020

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