Кульнев Яков Петрович
Место рожденияг. Люцин, Инфлянтское воеводство, Речь Посполита
Дата рождения05.08.1763
Дата смерти01.08.1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1763
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Люцин, Инфлянтское воеводство, Речь Посполита
Место жительства
С 1763
г. Люцин, Инфлянтское воеводство, Речь Посполита
Место жительства
С 1785
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.08.1812
д. Сивошино, Полоцкий уезд Витебской губернии