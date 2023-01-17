Кульнев Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульнев Яков Петрович

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Место рождения

г. Люцин, Инфлянтское воеводство, Речь Посполита

Дата рождения

05.08.1763

Дата смерти

01.08.1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1763

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Люцин, Инфлянтское воеводство, Речь Посполита
Место жительства
С 1763
г. Люцин, Инфлянтское воеводство, Речь Посполита
Место жительства
С 1785
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.08.1812
д. Сивошино, Полоцкий уезд Витебской губернии
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