Мотрохина Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мотрохин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мотрохин Николай Павлович
Рождение ребёнка
04.01.1861
Сын: Мотрохин Неофит Николаевич
Отец ребёнка: Мотрохин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Мотрохин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мотрохина Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Мотрохин Николай Павлович
Смерть
1896