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Мотрохина Ольга Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотрохин Николай Павлович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мотрохин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мотрохин Николай Павлович

Рождение ребёнка
04.01.1861

Сын: Мотрохин Неофит Николаевич

Отец ребёнка: Мотрохин Николай Павлович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мотрохин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мотрохин Николай Павлович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мотрохина Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Мотрохин Николай Павлович

Смерть
1896

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