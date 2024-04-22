Светличная (Андреева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светличная (Андреева) Ирина Николаевна

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Место рождения

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край

Дата рождения

07.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
15.04.1993

Сын: Светличный Вадим Владиславович

Отец ребёнка: Светличный Владислав Александрович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
03.06.1994

Дочь: Малышева Юлия Владиславовна

Отец ребёнка: Светличный Владислав Александрович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светличный Владислав Александрович

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