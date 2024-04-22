Светличная (Андреева) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1976
Рождение ребёнка
15.04.1993
Сын: Светличный Вадим Владиславович
Отец ребёнка: Светличный Владислав Александрович
Рождение ребёнка
03.06.1994
Дочь: Малышева Юлия Владиславовна
Отец ребёнка: Светличный Владислав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно