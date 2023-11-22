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Марьина Наталья Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.?

Отец: Соколов Игорь Александрович

Мать: Соколова Антонина Афанасьева

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