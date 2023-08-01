Мироничева Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1971
Отец: Снегирев Владимир
Рождение ребёнка
24.11.1987
Дочь: Кужева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Сиконин Алексей
Рождение ребёнка
02.05.1994
Сын: Мироничев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Мироничев Алексей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиконин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно