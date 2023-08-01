Мироничева Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироничева Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1971

Отец: Снегирев Владимир

Мать: Снегирева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
24.11.1987

Дочь: Кужева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Сиконин Алексей

Рождение ребёнка
02.05.1994

Сын: Мироничев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Мироничев Алексей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиконин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироничев Алексей Викторович

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