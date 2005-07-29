Переведенцев Михаил Захарович
Место рожденияд.Зигановка, Ишимбайский район, БАССР
Дата рождения24.10.1919
Дата смерти29.07.2005
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1919
Отец: Переведенцев Захар
Мать: Переведенцева ?
Рождение ребёнка
27.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Переведенцева (Барменкова) Анастасия Никифоровна
Смерть
29.07.2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно