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Переведенцев Михаил Захарович

Место рождения

д.Зигановка, Ишимбайский район, БАССР

Дата рождения

24.10.1919

Дата смерти

29.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1919

Отец: Переведенцев Захар

Мать: Переведенцева ?

Рождение ребёнка
27.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переведенцева (Барменкова) Анастасия Никифоровна

Смерть
29.07.2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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