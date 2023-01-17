Таджарова (Ахмадуллина) Нагима Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаджарова (Ахмадуллина) Нагима Ахмадулловна

Таджарова (Ахмадуллина) Нагима Ахмадулловна

avatar

Место рождения

Уська, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.05.1888

Дата смерти

16.03.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Уська, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1917 по 1919
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1919 по 1920
Ташкент
Место жительства
С 1922 по 1926
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1926 по 1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.03.1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close