Таджарова (Ахмадуллина) Нагима Ахмадулловна
Место рождения
Дата рождения25.05.1888
Дата смерти16.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1919
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1917
Место жительства
С 1919 по 1920
Ташкент
Место жительства
С 1922 по 1926
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1926 по 1947
Смерть
16.03.1947