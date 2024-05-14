Ларин Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения18.01.1917
Дата смерти15.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларина София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина неизв Михайловна
Мать ребёнка: Ларина София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина София
Место жительства
Неизвестно
Призывался Фурмановским РВК Ивановской области. Место службы 208 сд5А Зап.Ф. Было много детей
Военная награда
Неизвестно
Медаль За отвагу, орден Отечественной войны 1 степени
Военная служба
Неизвестно
208 стрелковая дивизия, 5А Зап.Ф. Сапёр 296 отдельного армейского инженерного батальона. Рядовой
Награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени.
Военная награда
06.08.1943
Петрыкино, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Медаль За отвагу: При наступлении в районе Петрикино 6. 08.1943. Ларин первым приступил к выполнению задачи по проделывание проходов в заграждении противника. Под сильным огнем он обезвредил 60 мин пр... Показать все
Смерть
15.05.1991
Опухоль ротовой полости