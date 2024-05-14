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Ларин Михаил Степанович

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.01.1917

Дата смерти

15.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1917

Отец: Ларин Степан (Стефан) Ильич

Мать: Ларина (Минаева) Мелания (Пелагея) Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Неизв Михайлович

Мать ребёнка: Ларина София

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина неизв Михайловна

Мать ребёнка: Ларина София

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина София

Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Призывался Фурмановским РВК Ивановской области. Место службы 208 сд5А Зап.Ф. Было много детей
Военная награда
Неизвестно
Медаль За отвагу, орден Отечественной войны 1 степени
Военная служба
Неизвестно
208 стрелковая дивизия, 5А Зап.Ф. Сапёр 296 отдельного армейского инженерного батальона. Рядовой
Награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны I степени.
Военная награда
06.08.1943
Петрыкино, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Медаль За отвагу: При наступлении в районе Петрикино 6. 08.1943. Ларин первым приступил к выполнению задачи по проделывание проходов в заграждении противника. Под сильным огнем он обезвредил 60 мин пр... Показать все
Смерть
15.05.1991
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Опухоль ротовой полости

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