Ульянова (Дымкина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1926
Дата смерти16.09.2015
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1926
Отец: Дымкин Михаил Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1960
Дочь: Мангилёва Ираида Вячеславовна
Отец ребёнка: Климович Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климович Юрий Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климович Вячеслав
Смерть
16.09.2015