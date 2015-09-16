Ульянова (Дымкина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Дымкина) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1926

Дата смерти

16.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1926

Отец: Дымкин Михаил Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1960

Дочь: Мангилёва Ираида Вячеславовна

Отец ребёнка: Климович Вячеслав

Поречье, Соболянская волость, Гродненский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климович Юрий Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климович Вячеслав

Смерть
16.09.2015
Поречье, Соболянская волость, Гродненский уезд
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