Михайлик Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлик Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1993

Отец: Михайлик Николай Вячеславович

Мать: Солодка Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
09.08.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.2014

Дочь: Михайлик София Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2021

Сын: Михайлик Макар Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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