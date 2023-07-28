Михайлик Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1993
Бракосочетание
09.08.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.2014
Дочь: Михайлик София Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности