Воронов Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеенкова (Воронова) Анна Иннокентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1919

Сын: Воронов Василий Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Воронов Иван Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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