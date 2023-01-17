Roeder Johann
Место рождения
Дата рождения24.?.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.1908 ст.
Отец: Renner/röder Karl
Бракосочетание
20.01.1930
Жена: Ottilie
Рождение ребёнка
11.12.1932
Сын: Reiter Josef
Мать ребёнка: Ottilie
Рождение ребёнка
12.12.1939
Рождение ребёнка
31.05.1942
Рождение ребёнка
23.05.1944
Desch/
Смерть
Неизвестно