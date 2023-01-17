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Roeder Johann

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

24.?.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1954 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.1908 ст.

Отец: Renner/röder Karl

Мать: Röder Marianne (Annemarie)

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
20.01.1930

Жена: Ottilie

Рождение ребёнка
11.12.1932

Сын: Reiter Josef

Мать ребёнка: Ottilie

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ottilie

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
31.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ottilie

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
23.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ottilie

Desch/
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Olga ?

Мать ребёнка: Ottilie

Zelinograd, Kasachstan (Jeroslawka)
Смерть
Неизвестно
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