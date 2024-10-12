Мирошниченко Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.11.65
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.65
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Элла
Рождение ребёнка
06.10.1987
Дочь: Королева Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Королева Элла
Рождение ребёнка
10.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошниченко (Кириллова) Елена Витальевна