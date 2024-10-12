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Мирошниченко Юрий Васильевич

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Место рождения

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.11.65

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.65

Отец: Мирошниченко Василий Иванович

Мать: Мирошниченко (Крючкова) Любовь Васильевна

Смышляевка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Элла

Рождение ребёнка
06.10.1987

Дочь: Королева Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Королева Элла

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошниченко (Кириллова) Елена Витальевна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

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