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Устинов Иван Павлович
Устинов Иван Павлович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
05.05.2009
Пол
Мужской
Отец
Устинов Павел Михайлович
1983 г.р.
Мать
Устинова (Данильченко) Екатерина Алексеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2009
Отец:
Устинов Павел Михайлович
Мать:
Устинова Екатерина Алексеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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