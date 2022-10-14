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Передерий Ника Васильевна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

14.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2022

Отец: Передерий Василий Алексеевич

Мать: Передерий Алена Владимировна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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