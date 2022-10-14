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Передерий Ника Васильевна
Передерий Ника Васильевна
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Древо
Место рождения
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
Дата рождения
14.10.2022
Пол
Женский
Отец
Передерий Василий Алексеевич
1986 г.р.
Мать
Передерий (Ступакова) Алена Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.2022
Отец:
Передерий Василий Алексеевич
Мать:
Передерий Алена Владимировна
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
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