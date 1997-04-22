Султанов Илгиз Ханифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1975
Отец: Султанов Ханиф
Мать: Султанова Рамзия
Рождение ребёнка
22.04.1997
Дочь: Султанова Гульгена Илгизовна
Мать ребёнка: Султанова Рамзия Хаснулловна
Рождение ребёнка
01.09.1999
Мать ребёнка: Султанова Рамзия Хаснулловна
Рождение ребёнка
22.08.2002
Дочь: Султанова Аделина Илгизовна
Мать ребёнка: Султанова Рамзия Хаснулловна