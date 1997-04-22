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Султанов Илгиз Ханифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1975

Отец: Султанов Ханиф

Мать: Султанова Рамзия

Рождение ребёнка
22.04.1997

Дочь: Султанова Гульгена Илгизовна

Мать ребёнка: Султанова Рамзия Хаснулловна

Рождение ребёнка
01.09.1999

Сын: Султанов Айгиз Илгизович

Мать ребёнка: Султанова Рамзия Хаснулловна

Рождение ребёнка
22.08.2002

Дочь: Султанова Аделина Илгизовна

Мать ребёнка: Султанова Рамзия Хаснулловна

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