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(Ильиных) Анастасия Павловна
(Ильиных) Анастасия Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1828
Пол
Женский
Отец
Ильиных Павел Петрович
1799 г.р.
Мать
(Ильиных) Парасковья
Вычислено 1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Вычислено 1828
Отец:
Ильиных Павел Петрович
Мать:
Парасковья
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