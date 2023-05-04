Васильева Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Зоя Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.05.1944

Дочь: Буданова (Васильева) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович

Смерть
1986

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