Васильева Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Зоя Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.05.1944
Дочь: Буданова (Васильева) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Павлович
Смерть
1986