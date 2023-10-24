Бобылев Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1881
Мать ребёнка: Чапурина Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
27.06.1882
Дочь: Бобылева Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Чапурина Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
19.09.1888
Дочь: Бобылева Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Чапурина Елена Евграфовна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чапурина Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобылев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Чапурина Елена Евграфовна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Конда