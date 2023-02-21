Герасименко Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1965

Сын: Герасименко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Герасименко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
07.05.1970

Сын: Герасименко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Герасименко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Александр

Отец ребёнка: Герасименко Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Николай Григорьевич

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