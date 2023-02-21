Герасименко Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1965
Сын: Герасименко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Герасименко Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
07.05.1970
Сын: Герасименко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Герасименко Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасименко Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно