Лебедева Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Наталья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Александр Алектинович

Рождение ребёнка
06.02.1984

Сын: Лебедев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Лебедев Александр Алектинович

Рождение ребёнка
14.07.1985

Сын: Лебедев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Лебедев Александр Алектинович

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