Лебедева Наталья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1984
Сын: Лебедев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Лебедев Александр Алектинович
Рождение ребёнка
14.07.1985
Сын: Лебедев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Лебедев Александр Алектинович