Клышова (Парусова) Ираида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парусов Алексей
Рождение ребёнка
02.02.1961
Сын: Клышов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич
Ковырново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клышова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубасова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серпакова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно