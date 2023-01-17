Клышова (Парусова) Ираида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клышова (Парусова) Ираида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парусов Алексей

Мать: Парусова Апполинария Никифоровна

Рождение ребёнка
02.02.1961

Сын: Клышов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич

Ковырново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клышова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубасова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серпакова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клышов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клышов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клышов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Клышов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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