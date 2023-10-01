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Кылосова Яна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кылосов Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.08.2012

Сын: Кылосов Константин Иванович

Отец ребёнка: Кылосов Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.10.2019

Сын: Кылосов Артем Иванович

Отец ребёнка: Кылосов Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.02.2021

Сын: Кылосов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кылосов Иван Иванович

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