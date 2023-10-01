Кылосова Яна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.2012
Сын: Кылосов Константин Иванович
Отец ребёнка: Кылосов Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.10.2019
Отец ребёнка: Кылосов Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.02.2021
Отец ребёнка: Кылосов Иван Иванович