Усков Борис Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1973
Отец: Усков Евгений Иванович
Мать: Ускова Тамара Ивановна
Бракосочетание
28.08.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Узбекистан, г. Фергана
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Рождение ребёнка
11.12.1995
Дочь: Ускова Анастасия Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.2005
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности