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Усков Борис Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1973

Отец: Усков Евгений Иванович

Мать: Ускова Тамара Ивановна

Бракосочетание
28.08.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Узбекистан, г. Фергана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1995

Дочь: Ускова Анастасия Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.2005

Сын: Усков Владимир Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.2010

Сын: Усков Сергий Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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