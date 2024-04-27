Шепицын Арсений (Сенька) Шипицын
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов
Мать: не указана
Пятидесятник Сенька Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Сенька, Тарского Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него сын Алешка трех лет. Скота десять лошадей з жеребяты, рогатова то ж, дватцать... Показать все
Рождение ребёнка
1698
Сын: Шипицын Алексей Арсентьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно