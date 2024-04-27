Шепицын Арсений (Сенька) Шипицын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепицын Арсений (Сенька) Шипицын

Место рождения

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипицын Дмитрий (Митька) Степанов

Мать: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Пятидесятник Сенька Дмитриев сын Шипицын сказался, родом де он, Сенька, Тарского Татмыцкой слободы слободчиков сын. У него сын Алешка трех лет. Скота десять лошадей з жеребяты, рогатова то ж, дватцать... Показать все
Рождение ребёнка
1698

Сын: Шипицын Алексей Арсентьев

Мать ребёнка: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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