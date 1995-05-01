Дятлов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1995

Сын: Дятлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дятлова Олеся Викторовна

Рождение ребёнка
13.01.1997

Сын: Дятлов Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Дятлова Олеся Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Олеся Викторовна

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