Дятлов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1995
Сын: Дятлов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Дятлова Олеся Викторовна
Рождение ребёнка
13.01.1997
Мать ребёнка: Дятлова Олеся Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дятлова Олеся Викторовна